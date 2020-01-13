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MARUV показала хищный "лук" (фото)

14:04, 13 января 2020
Звезды
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MARUV любит эпатировать публику / instagram.com/maruvofficial

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию новых фото, на которых она позирует в черном латексном комбинезоне, а на верх надела платье с модным хищным принтом.

"Ограбление ограблением, а контент для Instagram по расписанию", - написала MARUV.

instagram.com/maruvofficial

Как сообщалось, в субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.

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Теги: #фото#MARUV