MARUV показала хищный "лук" (фото)
14:04, 13 января 2020Звезды
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Фаны в восторге от нового "лука" исполнительницы.
MARUV любит эпатировать публику / instagram.com/maruvofficial
Инцидент с ограблением не стал для MARUV поводом не показывать новые соблазнительные снимки.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию новых фото, на которых она позирует в черном латексном комбинезоне, а на верх надела платье с модным хищным принтом.
"Ограбление ограблением, а контент для Instagram по расписанию", - написала MARUV.
instagram.com/maruvofficial
Как сообщалось, в субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.
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