MARUV показала хищный "лук" (фото)

Фаны в восторге от нового "лука" исполнительницы.

Инцидент с ограблением не стал для MARUV поводом не показывать новые соблазнительные снимки.

Читайте такжеФото Насти Каменских в бикини вызвало жаркие споры в сети

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию новых фото, на которых она позирует в черном латексном комбинезоне, а на верх надела платье с модным хищным принтом.

"Ограбление ограблением, а контент для Instagram по расписанию", - написала MARUV.

Как сообщалось, в субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.