Известная супермодель показала архивные фото без бюстгальтера
17:26, 09 января 2020Звезды
338 0
"Черная пантера" модельного бизнеса показала фото топлес.
Наоми Кэмпбелл выглядит шикарно / instagram.com/naomi
Знаменитая 49-летняя супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала архивные фотографии, на которых она предстала топлес.
Читайте такжеВолочкова показала голую грудь (фото)
Снимки звезда показала на своей странице в Instagram. Кэмпбелл позирует с неприкрытой грудью в белой мини-юбке, на ее голове - объемный венок из листьев.
В описании к кадрам написано, что фото были сделаны еще в 1990 году, их автор - американский фотограф Герб Ритц.
instagram.com/naomi
Ранее известный российский шоумен Максим Галкин похвастался рождественским снимком, на котором его супруга Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter