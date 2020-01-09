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Известная супермодель показала архивные фото без бюстгальтера

17:26, 09 января 2020
Звезды
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Наоми Кэмпбелл выглядит шикарно / instagram.com/naomi

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Снимки звезда показала на своей странице в Instagram. Кэмпбелл позирует с неприкрытой грудью в белой мини-юбке, на ее голове - объемный венок из листьев.

В описании к кадрам написано, что фото были сделаны еще в 1990 году, их автор - американский фотограф Герб Ритц.

instagram.com/naomi

Ранее известный российский шоумен Максим Галкин похвастался рождественским снимком, на котором его супруга Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей.

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Теги: #фото