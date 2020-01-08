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Настя Каменских произвела фурор сексуальным "луком" (фото)

09:51, 08 января 2020
Звезды
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала у блестящем обтягивающем платье розового цвета под пояс.

В кадре бросается в глаза шикарное декольте Каменских. Дополнила образ звезда собранной копной волос, неброским макияжем и серёжками.

В сети - волна восхищений "луком" Насти, многие пишут, что она сексуальна и очень красивая.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новым фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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Теги: #фото#Настя Каменских