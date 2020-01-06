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Волочкова в микро-бикини показала вульгарный шпагат (фото)

14:21, 06 января 2020
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Волочкова снова показала шпагат / instagram.com/volochkova_art

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в гамаке, сидя в шпагате в бикини.

В кадре Волочкова предстала в микро-бикини розового цвета и шапочке для бани.

"Русскую баню, ледяную купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию", - написала балерина.

Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова