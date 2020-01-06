Волочкова в микро-бикини показала вульгарный шпагат (фото)
14:21, 06 января 2020Звезды
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В этот раз звезда продемонстрировала шпагат в гамаке.
Волочкова снова показала шпагат / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает делиться снимками с отдыха в Таиланде.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в гамаке, сидя в шпагате в бикини.
В кадре Волочкова предстала в микро-бикини розового цвета и шапочке для бани.
"Русскую баню, ледяную купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию", - написала балерина.
Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.
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