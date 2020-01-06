Волочкова в микро-бикини показала вульгарный шпагат (фото)

В этот раз звезда продемонстрировала шпагат в гамаке.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает делиться снимками с отдыха в Таиланде.

Читайте такжеОбнаженная Седокова снялась в постели (фото)

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в гамаке, сидя в шпагате в бикини.

В кадре Волочкова предстала в микро-бикини розового цвета и шапочке для бани.

"Русскую баню, ледяную купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию", - написала балерина.

Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.