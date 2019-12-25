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Принц Уильям показал новое фото своих детей

11:16, 25 декабря 2019
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Снимок сделала Кейт Миддлтон \ @KensingtonRoyal

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На фото принц Уильям целует своего младшего сына принца Луи, рядом - принцесса Шарлотта и принц Джордж.

Фотография была опубликована в соцсетях с подписью "Счастливого Рождества". Ее сделала в этом году в Норфолке герцогиня Кембриджская Кейт.

Кенсингтонский дворец часто публикует фото, сделанные Кейт, в честь знаковых событий в жизнии ее детей - маленьких принцев или по случаю их дней рождения, передает Би-би-си.

Герцогиня заложила эту традицию в 2015 году, когда сделала серию первых официальных портретов принцессы Шарлотты. Портреты принцев ее авторства неоднократно хвалили, а в этом году герцогиня стала новым покровителем Королевского фотографического общества.

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Теги: #Кейт Миддлтон и принц Вильям