Петросян ответил на слухи о свадьбе с 30-летней помощницей

Комик не стал ни опровергать сообщения о свадьбе с Брухуновой, ни подтверждать.

Российский комик Евгений Петросян впервые отреагировал на слухи о своей свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

На своей странице в Instagram Петросян опубликовал пост, в котором обругал СМИ из-за новостей о его личной жизни.

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В то же время, комик не стал ни опровергать сообщения о свадьбе с Брухуновой, ни подтверждать.

"В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике", – написал Петросян.

Напомним, о свадьбе Петросяна и Брухуновой СМИ сообщили накануне. Бывшая супруга Петросяна, узнав о его свадьбе, пожелала ему и его новой избраннице счастья.