Новый роман Брэда Питта: актера заподозрили в связях с целительницей

Спутница актера ведет скромный образ жизни, далекий от голливудского гламура, которым были окружены его предыдущие возлюбленные.

Американского актера Брэда Питта заподозрили в романе с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сат Хари Халса. Именно она помогала Питту справиться со стрессом, который он переживал в связи со скандальным разводом с Анджелиной Джоли.

Об этом пишет Us Weekly.

Читайте такжеБрэд Питт отреагировал на слухи о романе с Дженнифер ЭнистонОтмечается, что впервые об их предполагаемом романе заговорили еще год назад – после того, как их засняли вместе на аукционе произведений искусства, который проходил в помещении консерватории в Лос-Анджелесе.

Недавно же Сат была замечена на одном из мероприятий, посвященном презентации нового фильма Питта «К звездам».

Халса ведет скромный образ жизни, далекий от голливудского гламура, которым были окружены предыдущие возлюбленные Питта. В то же время, как отмечается, она очень сильная личность с богатым внутренним миром, и актер якобы чувствует себя комфортно в ее обществе.

Как ранее сообщал УНИАН, Майк Тайсон рассказал, как поймал жену в постели с Брэдом Питтом.