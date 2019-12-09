Настя Каменских предстала в провокационной позе (фото)

В кадре артистка выглядит шикарно, смена имиджа ей пошла на пользу.

Известная украинская певица Настя Каменских, она же NK, появилась в новом образе на съемках шоу "Х-Фактор" и сразила поклонников провокационной позой.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала соответствующий черно-белый снимок, на котором она наклонилась вперед, продемонстрировав соблазнительные изгибы тела.

Жаль, на черно-белом фото не видно, что Каменских сменила имидж - перекрасила волосы в ярко-красный цвет. Одежду она подобрала в тон к ним - алое кожаное платье.

Ранее Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards.