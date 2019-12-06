Украинские звезды поздравили военных с Днем ВСУ (видео)

6 декабря традиционно отмечается День Вооруженных сил Украины.

Украинские знаменитости поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных сил, записав специальное видео.

Запись опубликована на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Бойцов, в частности, поздравили певицы Ирина Билык, Злата Огневич, Оля Полякова, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, певцы Павел Зибров и Дзидзьо, телеведущая Леся Никитюк, игроки национальной сборной по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Андрей Пятов, телеведущий Сергей Притула, народная артистка Ольга Сумская, боксер Александр Усик, музыкант Виктор Винник, богатырь Василий Вирастюк, футбольный тренер Мирон Маркевич.

Украинским военным пожелали здоровья, мирного неба и возвращения домой.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Военных уже поздравил президент Владимир Зеленский, заявив, что после достижения мира мощное украинское войско останется приоритетом для государства.