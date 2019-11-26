Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

На снимке исполнительница сверкнула грудью.

Украинская певица Вера Брежнева заинтриговала своих поклонников новым постом в Instagram, к которому прикрепила нежное постельное фото, "засветив" грудь.

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"Немного о моем состоянии сейчас. Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью, а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября", - написала артистка.

Поп-звезду сразу же заподозрили в беременности. "Красоточка", "Вера, Вы не беременны случайно?", "Беременны?)", "А что за новость? Может вы беременны?", "Выглядите просто потрясающе", "Беременность?", "Что так похудели?", "Какая же красивая!", "Вера, у вас будет малыш?", - пишут в комментариях.

Ранее Вера Брежнева поделилась в сети серией соблазнительных фотографий в купальнике.