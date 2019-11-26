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Тина Кароль предстала в соблазнительном наряде (фото)

13:43, 26 ноября 2019
Звезды
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Кароль выглядит сногсшибательно / instagram.com/tina_karol

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них поп-звезда предстала в длинном платье пудрового цвета без бретелей. Такой наряд подчеркнул роскошную фигуру Кароль - пышную грудь и тоненькую талию.

Дополнила эффектный "лук" певица укладкой-локонами, украшениями на шее, запястье и пальцах, а также фирменным макияжем с красной помадой.

Напомним, финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Настя Каменских со своей зажигательной песней Elefante.

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Теги: #фото#Тина Кароль