Тина Кароль предстала в соблазнительном наряде (фото)
13:43, 26 ноября 2019Звезды
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Звезда не раз радовала своих поклонников стильными "луками" во время прямых эфиров "Танцев со звездами".
Кароль выглядит сногсшибательно / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль порадовала своих фанатов соблазнительным образом.
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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них поп-звезда предстала в длинном платье пудрового цвета без бретелей. Такой наряд подчеркнул роскошную фигуру Кароль - пышную грудь и тоненькую талию.
Дополнила эффектный "лук" певица укладкой-локонами, украшениями на шее, запястье и пальцах, а также фирменным макияжем с красной помадой.
Напомним, финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Настя Каменских со своей зажигательной песней Elefante.
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