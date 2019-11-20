Настя Каменских показала шикарное тело в дерзком мини (фото)

Исполнительница советует всем побывать в Мексике.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, порадовала своих поклонников сексуальным снимком из солнечной Мексики.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в откровенном мини-платье без бретелей. Такой наряд выгодно подчеркнул сочную грудь и стройные ножки поп-звезды.

Дополнила дерзкий "лук" Каменских стильными босоножками, распущенными волосами и яркими губами.

"Сегодня наткнулась на эту солнечную фотографию из Мехико, куда меня пригласили презентовать мой хит Elefante на национальных телеканалах и радио, и улыбнулась от теплых воспоминаний. Очень хорошие впечатления от этой колоритной страны и невероятно добрых людей. Обязательно всем советую посетить Мексику, ведь она в который раз удивляет и влюбляет в себя по-новому", - написала Настя.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.