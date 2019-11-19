Ани Лорак удивила спортивным "луком" (фото)

Судя по геолокации, Лорак находится в российском Белгороде.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак кардинально сменила стиль после начала новых любовных отношений - с 26-летним Егором Глебом.

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Так, артистка перешла на спортивный стиль одежды, молодясь таким образом. В этот раз на своей странице в instagram "дива" опубликовала фото, на котором позирует в черных спортивных штанах, зеленой куртке оверсайз и тимберлендах. Ее волосы собраны в высокий хвост.

Судя по геолокации, Лорак находится в российском Белгороде, где у нее прошел концерт.

"Странная поза", "Во всех нарядах хороша", "Куколка", "Хулиганка", - пишут в комментариях под снимком.

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