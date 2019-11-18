Молодая возлюбленная 89-летнего Чапкиса пришла на "Танцы со звездами" (видео)

Пара живет в гражданском браке и со штампом в паспорте не спешит.

Во время полуфинала "Танцев со звездами" 17 ноября 89-летний Григорий Чапкис рассказал о своей новой подруге, которая присутствовала в зрительном зале.

Возлюбленной хореографа 38 лет, она младше него на 51 год, передает РБК.

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Молодая возлюбленная Чапкиса присутствовала в зрительном зале "Танцев со звездами". Но показывать он ее не стал. Пара живет в гражданском браке и со штампом в паспорте не спешит. Хореограф говорит, что его любимая "еще не созрела".

Григорий Чапкис говорит, что его новая избранница подарила ему стимул жить. Он любит заботиться о ней и делать сюрпризы.

Стоит отметить, что в полуфинале пары исполнили три танца. В одном из номеров к ним присоединился судья проекта. Григорий Чапкис закружил в танце юмористку "Дизель-шоу" Викторию Булитко.