MARUV получила российскую премию (фото)

Снимком с премии артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Певица MARUV была отмечена еще одной премией в Москве. Там свои награды 12 ноября раздало издание Glamour Russia.

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Журнал в главных номинациях отметил сразу двух украинок. Так, одесситка Регина Тодоренко была награждена как "Женщина года", а MARUV – как "Певица года".

MARUV на вручении награды появилась в красном латексном боди, леопардовых колготках и высоких перчатках в тон остальной одежде.

Снимком с премии артистка поделилась на своей странице в Instagram. "Теперь я официально самая гламурная певица года. Спасибо за эту премию журналу Glamour Russia и моим фанам, они у меня активные. Люблю вас!", написала она.

Напомним, 5 ноября MARUV прокомментировала скандал, который разразился из-за ее награды на премии MTV EMA. На своей странице в Instagram артистка заявила, что она получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia".