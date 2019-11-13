Настя Каменских произвела фурор новым фото

Исполнительница роскошно выглядит.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, не устает постить фото из Мехико, куда она отправилась раскручивать свой новый хит Elefante.

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На своей странице в Instagram артистка показала новый яркий образ, в котором она покоряет Мексику. Она предстала в кадре с распущенными кудрявыми волосами и минимумом макияжа.

"Спасибо моей невероятной команде #nice2cu за профессионализм, любовь и поддержку. Все наши планы и мечты исполнятся", - подписала Каменских снимок.

В комментариях многие восхищены красотой и талантом исполнительницы.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.