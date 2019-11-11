Макс Барских анонсировал выход нового альбома "1990" (видео)

Дату релиза лид-сингла объявят в ближайшее время.

Украинский певец Макс Барских анонсировал выход нового альбома «1990».

Promo размещено на YouTube-канале исполнителя.

Отмечается, что премьера шестого полноформатного LP музыканта, который будет называться «1990» состоится в рамках второго мирового тура NEZEMNAYA 2020.

Читайте такжеМакса Барских заметили в США с красавицей-блондинкой (фото)Презентация новых треков из нового альбома будет проходить в разных городах мира во время концертов. После чего слушатель сразу получит доступ к новинке на любой цифровой площадке.

«1990 – это год моего рождения, и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: «Туманы», «Семь», «1990». Песни из нового альбома все еще наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание», – прокомментировал будущую премьеру Барских.

Дата релиза лид-сингла альбома будет объявлена в ближайшее время.

Как ранее сообщал УНИАН, летом текущего года Макс Барских намекал на завершение карьеры.