С днем рождения, Лео: одному из лучших актеров современности Леонардо Ди Каприо исполняется 45 лет (видео)

Знаменитость также известна своей природоохранной деятельностью.

11 ноября Леонардо Ди Каприо исполняется 45 лет.

Он начал сниматься с 2-летнего возраста: сначала в рекламе, а уже потом в кино. За свою карьеру красавчик-актер сыграл более чем в 40 фильмах. Всемирную известность Ди Каприо получил в 1997 году после выхода “Титаника”. Неповторимый Лео и в лентах “Начало”, “Великий Гэтсби”, “Джанго”.

Несмотря на яркую фильмографию, Лео долго мечтал об "Оскаре", но никак его не удостаивался. Статуэтку актер получил лишь в 2016 году за фильм “Выживший”.

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Также Лео уже больше 20 лет активный защитник природы. В 1998 году Леонардо Ди Каприо основал экологический фонд Leonardo DiCaprio Foundation. В 2014-м актера назначили посланником ООН по вопросам изменений климата. Также он снял немало документальных фильмов о спасении планеты.

В жизни Лео - замкнутый и не любит общаться с журналистами. У актера были романы со многими знаменитыми красавицами. Однако, как утверждает он сам, его сердце принадлежит матери.