Известный украинский музыкант сообщил о горе в семье

Отца музыканта не стало 10 ноября.

Украинский музыкант, экс-солист группы "ТНМК" Эдуард (Диля) Приступа сообщил о горе в семье - у артиста умер отец.

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Он на своей странице в Facebook рассказал, что трагедия случилась 10 ноября утром.

"Еще вчера (пост написан 10 ноября, - Ред.) общались, и ты передавал привет девченкам... Люблю тебя. Покойся с миром! Царство небесное!" - написал он.

Диля с большой любовью и теплотой рассказал про своего отца, назвав его любимым джазменом, гуру, критиком, шахматистом, математиком, любящим папой, замечательным футболистом, невероятно прекрасным музыкантом и преподавателем.

Ранее сообщалось, что у известной украинской певицы Ирины Билык 15 октября умер отец.