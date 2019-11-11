Известный украинский музыкант сообщил о горе в семье
14:07, 11 ноября 2019Звезды
613 0
Отца музыканта не стало 10 ноября.
У "Дили" умер отец / фото УНИАН
Украинский музыкант, экс-солист группы "ТНМК" Эдуард (Диля) Приступа сообщил о горе в семье - у артиста умер отец.
Читайте такжеВ семье Анастасии Приходько случилось горе
Он на своей странице в Facebook рассказал, что трагедия случилась 10 ноября утром.
"Еще вчера (пост написан 10 ноября, - Ред.) общались, и ты передавал привет девченкам... Люблю тебя. Покойся с миром! Царство небесное!" - написал он.
Диля с большой любовью и теплотой рассказал про своего отца, назвав его любимым джазменом, гуру, критиком, шахматистом, математиком, любящим папой, замечательным футболистом, невероятно прекрасным музыкантом и преподавателем.
Ранее сообщалось, что у известной украинской певицы Ирины Билык 15 октября умер отец.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter