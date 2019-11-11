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Известный украинский музыкант сообщил о горе в семье

14:07, 11 ноября 2019
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У &quot;Дили&quot; умер отец / фото УНИАН

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Он на своей странице в Facebook рассказал, что трагедия случилась 10 ноября утром.

"Еще вчера (пост написан 10 ноября, - Ред.) общались, и ты передавал привет девченкам... Люблю тебя. Покойся с миром! Царство небесное!" - написал он.

Диля с большой любовью и теплотой рассказал про своего отца, назвав его любимым джазменом, гуру, критиком, шахматистом, математиком, любящим папой, замечательным футболистом, невероятно прекрасным музыкантом и преподавателем.

Ранее сообщалось, что у известной украинской певицы Ирины Билык 15 октября умер отец.

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Теги: #смерть#музыкант