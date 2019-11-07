Новая избранница Киану Ривза покорила его добротой - СМИ

Журналисты выяснили чем растопила сердце актера 46-летняя художница.

Отношения известного голливудского актера Киану Ривза и Александры Грант, с которой он на днях вышел в свет держась за руку, долгое время были дружественными и только недавно переросли в романтические.

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Как сообщает ТСН, об этом стало известно со слов инсайдеров, которые рассказали изданию Life & Style Weekly., что 55-летний актер и 46-летняя художница знакомы уже довольно длительное время и его в ней привлекли качества, которых не было в других женщинах.

"Она религиозная, отзывчивая и добрая. Именно эти качества и помогли ей завоевать доверие и любовь звезды кино", - отметили инсайдеры.

Также Александра смогла сделать то, что не смогла ни одна другая женщина: она заставила звезду "Матрицы" открыться ей, рассказать о душевной боли, которую он испытывал из-за смерти новорожденной дочери и гибели бывшей возлюбленной Дженнифер Сайм, которая в возрасте 28 лет разбилась в автокатастрофе в 2001 году.

"Грант одна из немногих, кому удалось заставить Киану рассказать о своих эмоциях и прошлом", - рассказали инсайдеры.