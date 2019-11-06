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Светлана Лобода поразила декольте до пупка (видео)

17:06, 06 ноября 2019
Звезды
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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Опальная украинская певица Светлана Лобода покоряет своих поклонников не только хитами, но и эпатажными нарядами.

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В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором предстает в откровенном костюме в пайетки. Так, "суперзвезда" продемонстрировала фанам пышную грудь, которую едва прикрывает верх наряда.

Из-за прозрачных вставок кажется, что Лобода и вовсе полуголая. 37-летняя певица показала, что после двух родов она находится в прекрасной форме.

"Завтра продолжаем писать альбом. Сегодня корпоративчик окончен", - говорит в кадре.

Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.

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Теги: #фото#Светлана Лобода