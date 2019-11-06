Светлана Лобода поразила декольте до пупка (видео)
На днях будет дата предзаказа нашего альбома 🎤🙆♀️ #дождались #скороочень 😉 Готовы ?🎧
Опальная украинская певица Светлана Лобода покоряет своих поклонников не только хитами, но и эпатажными нарядами.
Читайте такжеСветлана Лобода переплюнула Волочкову, показав шпагат (фото)
В этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором предстает в откровенном костюме в пайетки. Так, "суперзвезда" продемонстрировала фанам пышную грудь, которую едва прикрывает верх наряда.
Из-за прозрачных вставок кажется, что Лобода и вовсе полуголая. 37-летняя певица показала, что после двух родов она находится в прекрасной форме.
"Завтра продолжаем писать альбом. Сегодня корпоративчик окончен", - говорит в кадре.
Ранее СМИ узнали, во сколько обойдется выступление Пугачевой и Лободы под Новый год.