MARUV вернется на "Танцы со звездами"

Зрители очень хотели вернуть MARUV в проект "Танцы со звездами".

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится десятый прямой эфир "Танцев со звездами". Его темой станет "Мистический вечер на Хэллоуин", поэтому на паркете появятся номера, полны загадочных историй.

Ведущей балкона станет эпатажная артистка, экс-участница шоу MARUV, которая танцевала с JAY. Еще совсем недавно зрители хотели вернуть ее в проект, поэтому латексная дива будет встречать звезд на балконе и первой узнавать об оценках судей, передает ТСН.

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Так, самый сексуальный ведущий Даниэль Салем станет оборотнем. Вместе со своей партнершей Юлией Сахневич они станцуют сказочное танго. Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко решили покорить зал нелегким квикстепом в образах графа Дракулы и его леди.

Елена Кравец покажет всем, что она тоже настроена побеждать и готова удивлять. Поэтому вместе со своим партнером готовится освоить хип-хоп, который будет похож на ритуальный танец. В свою очередь, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров уже станцевали все основные танцы бальной программы. Пара освоит сложнейший вид искусства – балет.

Напомним, что во время прошлого эфира проект "Танцы со звездами" покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.