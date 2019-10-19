"Ох, эти попки": MARUV взбудоражила пикантным фото

Фанаты пришли в восторг от выступления MARUV и ее шикарного образа.

Самая эпатажная украинская певица MARUV поделилась фото в ночнушке поверх латексного наряда с концерта в Беларуси.

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Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором ее девушки выгнулись перед ней на сцене. "Минск, спасибо за этот праздник! Вы такие яркие, громкие, красивые. Это был один из самых ярких концертов для меня", - написала исполнительница.

На фото она позирует со своей подтанцовкой в латексе на сцене - на MARUV белая ночнушка, за ней и перед ней стоят девушки в сексуальных позах.

Фанаты пришли в восторг от выступления MARUV и ее шикарного образа: "Красотка", "Хотим еще", "Огонь", "Боже, какая же ты шикарная, обожаю", "Это было ооочень жарко", "Ох, эти попки".

Ранее MARUV поделилась серией откровенных фото, на которых она позировала в крошечном топе без белья.