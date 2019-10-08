Врач объяснил, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Врач считает, что в лечении актрисы, возможно, был взят перерыв, либо же процедуры не дали нужных результатов.

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, однако лечение не завершено: ее переводят в другое место.

Официальных разъяснений этому решению пока не было, но у него может быть две причины, о которых рассказал "Звезде" врач-онколог Игорь Долгополов.

Он считает, что в ее лечении, возможно, был взят перерыв, либо же процедуры не дали нужных результатов.

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"То есть он (пациент, - Ред.) выписывается на паллиативную терапию домой", - сказал врач.

С другой стороны, когда речь идет о злокачественном раке, таком как глиобластома, которую якобы обнаружили у актрисы, то необходимо вмешательство хирургов. А если хирургическим путем удалить нельзя, то пациент обречен.

Долгополов отметил, что с таким недугом больные редко живут более двух лет с момента его обнаружения и лечения.

"Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали", - заключил онколог.

О госпитализации актрисы с диагнозом рак головного мозга СМИ сообщили 13 сентября. Также сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.