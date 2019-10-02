У Заворотнюк прояснили, появится ли актриса на телешоу
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил журналистам, что никакой пресс-конференции звезды сериала "Моя прекрасная няня" в ближайшее время не будет.
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Он назвал устаревшей распространившуюся 2 октября в СМИ информацию о скором выступлении актрисы на публике, передает РБК.
"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - пояснил он.
Ранее Христов не исключал, что актриса расскажет о своем здоровье в эфире росТВ, однако точной даты не называл.
О госпитализации актрисы с диагнозом рак головного мозга СМИ сообщили 13 сентября. Также сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а после подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.