"Мисс Украина 2019" угодила в языковой скандал

Что касается интервью с Екатериной Осадчей, то харьковчанка объяснила, что единственной причиной, почему она отказалась общаться с ведущей – это ее плохое самочувствие и переутомление.

Вокруг победительницы конкурса красоты "Мисс Украина 2019", харьковчанки Маргариты Паши разгорелся скандал из-за якобы отказа девушки разговаривать на украинском языке.

Инцидент произошел в рамках съемок интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей, передает 24 канал.

По словам ведущей, звезда отказалась разговаривать на украинском языке, после чего Маргарита на своей странице в Instagram объяснила поклонникам, что предпочитает излагать свои мысли на русском языке.

"У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?)", – заявила победительница "Мисс Украина-2019".

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Позже Паша решила удалить часть публикации, однако заявление уже разлетелось в сети и вызвало шквал критики.

Вскоре девушка объяснила свое поведение в сети, открестившись от обвинений.

Паша написала, что она является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык". Все сообщения о своем отказе общаться на украинском или на русском языке она опровергла.

"Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было", – оправдалась она.

Что касается интервью с Екатериной Осадчей, то харьковчанка объяснила, что единственной причиной, почему она отказалась общаться с ведущей – это ее плохое самочувствие и переутомление. Девушка рассказала, что в течение подготовки к конкурсу "Мисс мира", который состоится в Таиланде в декабре этого года, она имеет сумасшедший график, поэтому нет времени для сна, общения с родными и близкими людьми и для самой себя.

Ранее в столице выбрали "Мисс Украину 2019", ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Девушка – мастер спорта по художественной гимнастике.