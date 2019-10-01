СМИ подсчитали состояние тяжелобольной Заворотнюк
10:31, 01 октября 2019Звезды
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По данным телеканала, актриса владеет трехэтажным особняком площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке
У Заворотнюк диагностировали рак мозга / instagram.com/a_zavorotnyuk
Стоимость недвижимости тяжелобольной Анастасии Заворотнюк может достигать полмиллиарда рублей.
Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.
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По данным телеканала, актриса владеет трехэтажным особняком площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке. Кроме того, у нее есть апартаменты в центре Москвы и в Ялте.
19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.
Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.
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