СМИ подсчитали состояние тяжелобольной Заворотнюк

По данным телеканала, актриса владеет трехэтажным особняком площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке

Стоимость недвижимости тяжелобольной Анастасии Заворотнюк может достигать полмиллиарда рублей.

Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

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По данным телеканала, актриса владеет трехэтажным особняком площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке. Кроме того, у нее есть апартаменты в центре Москвы и в Ялте.

19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.