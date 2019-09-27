СМИ хотели продать фото и видео с больной раком Заворотнюк

Обладательница видео пораженной страшной болезнью звезды добавила, что один ролик длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.

Сотрудники медицинского центра, где под вымышленным именем находится актриса Анастасия Заворотнюк, фотографировали и снимали на видео онкобольную звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Об этом сообщает издание "Дни.ру" и утверждает, что к ним в редакцию обратилась работница этого медцентра.

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"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года, – сообщила она. – Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение".

Обладательница видео пораженной страшной болезнью звезды добавила, что один ролик длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.

Очевидно, шокирующие кадры сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели после улучшения состояния.

19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.