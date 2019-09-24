Врачей "прекрасной няни" Заворотнюк пытались подкупить

Персоналу больницы говорить о звездной пациентке строго-настрого запрещено.

Медицинский персонал московской клиники, в которой находится актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, регулярно пытаются подкупить.

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Об этом рассказала женщина, представившаяся медсестрой больницы, передает "Собеседник".

"На самом деле никто толком ничего не знает – только лечащие врачи. Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы. Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей – в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем", - утверждает она.

19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.