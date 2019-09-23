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Ани Лорак соблазнила сеть сексуальными фото

04:29, 23 сентября 2019
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Лорак предстала в нежном образе / instagram.com/anilorak

Опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников серией соблазнительных снимков, сделанных, очевидно, во время съемок клипа на новую песню.

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На опубликованных фото "дива" позировала на съемочной площадке, обнажив плечи и ноги. В описании к кадрам Лорак намекнула, что новая работа выйдет под названием "Мы нарушаем".

"Мы нарушаем тишину любовью. До премьеры осталось 4 дня! Ждете?", - написала артистка.

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от сексуального образа певицы: "Каролина, Вы невероятная", "Красотка", "Богиня", "Красота!".

Лорак предстала в нежном образе / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре. 

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Теги: #фото#Ани Лорак