Ани Лорак соблазнила сеть сексуальными фото
Опальная украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников серией соблазнительных снимков, сделанных, очевидно, во время съемок клипа на новую песню.
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На опубликованных фото "дива" позировала на съемочной площадке, обнажив плечи и ноги. В описании к кадрам Лорак намекнула, что новая работа выйдет под названием "Мы нарушаем".
"Мы нарушаем тишину любовью. До премьеры осталось 4 дня! Ждете?", - написала артистка.
Поклонники, судя по комментариям, в восторге от сексуального образа певицы: "Каролина, Вы невероятная", "Красотка", "Богиня", "Красота!".
Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре.