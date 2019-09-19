Заворотнюк готовят к операции - СМИ

Врач рассказал о прогнозах лечения знаменитой "прекрасной няни".

Хирург-онколог, знакомый с ситуацией больной раком Анастасии Заворотнюк, заявил, что врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме артистки.

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Об этом он сообщил в комментарии "КП". "Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы", - отметил хирург.

Ранее 19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.