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Заворотнюк готовят к операции - СМИ

16:08, 19 сентября 2019
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Заворотнюк могут прооперировать / instagram.com/a_zavorotnyuk

Хирург-онколог, знакомый с ситуацией больной раком Анастасии Заворотнюк, заявил, что врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме артистки. 

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Об этом он сообщил в комментарии "КП". "Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы", - отметил хирург.

Ранее 19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк