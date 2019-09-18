Муж посетил больную раком Заворотнюк (видео)

Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Фигурист Петр Чернышев был замечен в одной из столичных клиник, где, по слухам, проходит лечение его жена – актриса Анастасия Заворотнюк.

Он был одет в спортивную куртку и джинсы. Эксклюзивное видео опубликовала "Москва 24".

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк проводят все время в столичной клинике: накануне очевидцы заметили там же старшую дочь актрисы.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

По последним данным, актриса находится в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.