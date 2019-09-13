"Может не пережить": появились подробности состояния Заворотнюк

Состояние актрисы делает любое вмешательство очень опасным.

Нейрохирурги планируют провести операцию актрисе, звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Но состояние актрисы делает любое вмешательство очень опасным.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash. До этого врачи провели курс химио- и лучевой терапии, но нужного эффекта это не дало — состояние Заворотнюк ухудшилось.

"Сейчас она в реанимации, опухоль дала метастазы в мозг", - говорится в сообщении.

В самое ближайшее время будет проведен консилиум — специалисты обсудят возможность операции. "Но риск слишком велик — актриса может не пережить хирургического вмешательства", - пишет Mash.

13 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее начался отек мозга.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.