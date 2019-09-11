Леся Никитюк "засветила" соблазнительное декольте (фото)
Известная украинская ведущая и самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в ярком образе.
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В своем Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в зеленом платье-халате. Она дополнила образ цепочкой на шее и оригинальной плетенной сумочкой.
В кадре бросается в глаза немалое декольте ведущей, благодаря которому она "засветила" грудь.
"Ребята, как прошло ваше лето? Куда летали? У меня три проекта и Бодрум. Dress by #самашила", - так подписала фотографию Никитюк.
"Самая лучшая", "Неповторимая", "Огонь", - пишут в комментариях.
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