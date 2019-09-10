"Скучно живется без п*здюлей?": Noize MC посвятил новый клип Летову и вспомнил о митингах в Москве

В новый сингл врезаны фрагменты из речи Владимира Путина и одноименной песни Егора Летова.

Российский рэпер Noize MC написал песню-посвящение покойному музыканту Егору Летову с таким же названием, что и у песни рокера, "Все как у людей".

Видео опубликовано 10 сентября на YouTube. За сутки композицию прослушали более сотни тысяч пользователей.

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В песне есть строчка про "девушку из конной полиции", "мальчики-коллеги" которой бьют демонстрантов: "В наборе – автозак и три человека, два полицейских на одного – все как у людей".

"СМИ голосят о том, что всюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада... А чтобы другие боялись – своих бей сильнее", - поет Noize MC.

На фоне с репродукциями картин русских художников исполнитель иронически вспоминает о своих хейтерах: "Скучно живется без п*здюлей? Пока кормят – ешь, пока поят – пей".

В новый сингл врезаны фрагменты из речи Владимира Путина и одноименной песни Егора Летова.

Справка УНИАН. Егор Летов – российский и советский рок-музыкант, поэт родом из Омска, лидер группы "Гражданская оборона", один из самых ярких представителей панк-течения на территории СССР в целом, и в Сибири в частности. Младший брат известного музыканта-саксофониста Сергея Летова.

10 сентября – годовщина со дня рождения Егора Летова. Скончался музыкант 19 февраля в Омске.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Москве состоялось несогласованное шествие по бульварам против политических репрессий. Оно посвящено так называемому "московской делу" о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, происходили 27 июля. Фигурантами по этому делу уже проходят 14 человек.