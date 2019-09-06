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Тина Кароль в сексуальном "луке" дала интервью на крыше небоскреба (фото)

08:41, 06 сентября 2019
Звезды
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Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

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Об этом написала и сама Шаповалова в Instagram, и Кароль на своей странице в сети. 

Так, для встречи поп-звезда выбрала стильный "лук": светлый топ с глубоким декольте и обтягивающую юбку с ультрамодным леопардовым принтом.

В кадре Тина предстала с фирменной прической - локонами - и ярко-красной помадой.

Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль позировала в кадре в ярком розовом платье и продемонстрировала изящные изгибы тела.

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Теги: #фото#Тина Кароль