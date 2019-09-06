Тина Кароль в сексуальном "луке" дала интервью на крыше небоскреба (фото)

Исполнительница не перестает удивлять поклонников модными образами.

Известная украинская певица Тина Кароль дала интервью журналистке Дарье Шаповаловой на крыше небоскреба в Лос-Анджелесе.

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Об этом написала и сама Шаповалова в Instagram, и Кароль на своей странице в сети.

Так, для встречи поп-звезда выбрала стильный "лук": светлый топ с глубоким декольте и обтягивающую юбку с ультрамодным леопардовым принтом.

В кадре Тина предстала с фирменной прической - локонами - и ярко-красной помадой.

Ранее Тина Кароль позировала в кадре в ярком розовом платье и продемонстрировала изящные изгибы тела.