Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото)
08:08, 30 августа 2019Звезды
456 0
Певица позирует в простом черном костюме и с пучком на голове.
Настя Каменских в последнее время серьезно увлеклась йогой / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских в последнее время серьезно увлеклась йогой. Певица ежедневно публикует фото с тренировок.
Читайте также"Шоу ваше х***ое" не начнется!": Киркоров обматерил со сцены работников фестиваля «Новая волна» (видео)
Снимок, на котором она позирует при полном отсутствии макияжа на лице опубликован в ее Instagram.
Певица позирует в простом черном костюме и с пучком на голове.
"Уже было 5 тренировок, 2 медитации и 3 дыхательных практик!", - похвасталась она.
Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева завела сеть провокационным снимком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter