Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото)

Певица позирует в простом черном костюме и с пучком на голове.

Украинская певица Настя Каменских в последнее время серьезно увлеклась йогой. Певица ежедневно публикует фото с тренировок.

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Снимок, на котором она позирует при полном отсутствии макияжа на лице опубликован в ее Instagram.

Певица позирует в простом черном костюме и с пучком на голове.

"Уже было 5 тренировок, 2 медитации и 3 дыхательных практик!", - похвасталась она.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева завела сеть провокационным снимком.