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Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото)

08:08, 30 августа 2019
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Настя Каменских в последнее время серьезно увлеклась йогой / Instagram Настя Каменских

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Снимок, на котором она позирует при полном отсутствии макияжа на лице опубликован в ее Instagram.

Певица позирует в простом черном костюме и с пучком на голове. 

"Уже было 5 тренировок, 2 медитации и 3 дыхательных практик!", - похвасталась она.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева завела сеть провокационным снимком.

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Теги: #певица#Настя Каменских