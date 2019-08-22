Светлана Лобода в ультракоротком наряде устроила секс-танцы (видео)

В столь смелом наряде "суперзвезда" показала стройные ножки и пышную грудь.

Переглянути цей допис в Instagram когда тебя нет- я тоже танцую ....👸👱‍♀️🎈 Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 21 Сер 2019 р. о 1:30 PDT

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала, как сексуально танцует в одиночестве.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала ролик, на котором исполняет соблазнительные движения под песню "Toukasse" Shanguy.

В кадре артистка предстала в комбинезоне с ультракоротким низом и глубоким декольте. В таком наряде "суперзвезда" показала стройные ножки и пышную грудь.

"Когда тебя нет — я тоже танцую", — подписала Лобода видео с танцем.

"Опять блестяшки и трусы", "Шикарная", "Идеальная", "Какой невероятный образ", - пишут в комментариях к записи.

Ранее известная украинская певица Вера Брежнева показала новый сексуальный снимок в стрингах и завела сеть.