Названа причина смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня"
10:12, 21 августа 2019Звезды
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Актриса проходила лечение в больнице.
Назарова в сериале "Моя прекрасная няня" / kino-teatr.ru
Причиной смерти известной артистки, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Александры Назаровой стали проблемы с легкими.
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на зама художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галину Боголюбову.
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По ее словам, актриса проходила лечение в больнице. "Она там и на трубках лежала, потом она впадала в кому и так далее", — сказала Боголюбова.
Однако она не стала уточнять, какой именно диагноз врачи поставили Назаровой.
Актриса Александра Назарова полюбилась зрителям после ролей в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня". С 1974 по 2013 годы она снималась в "Ералаше". В 2001 году ей присвоили звание народной артистки РФ.
Как сообщалось, 20 августа в возрасте 79 лет умерла известная российская актриса Александра Назарова.
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