СМИ назвали причину смерти певца Вилли Токарева

Последний месяц жизни Токарев провел в одной из московских клиник.

Российско-американский певец и автор песен Вилли Токарев умер в результате онкологического заболевания.

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Об этом сообщается в Telegram-канале российского телеканала «360». По данным канала, последний месяц жизни Токарев провел в одной из московских клиник.

Напомним, накануне стало известно, что Вилли Токарев умер на 85 году жизни.

Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, где начал заниматься музыкой и обрел известность среди русскоязычных эмигрантов.