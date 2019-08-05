СМИ назвали причину смерти певца Вилли Токарева
09:35, 05 августа 2019Звезды
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Последний месяц жизни Токарев провел в одной из московских клиник.
Названа причина смерти Вилли Токарева / svopi.ru
Российско-американский певец и автор песен Вилли Токарев умер в результате онкологического заболевания.
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Об этом сообщается в Telegram-канале российского телеканала «360». По данным канала, последний месяц жизни Токарев провел в одной из московских клиник.
Напомним, накануне стало известно, что Вилли Токарев умер на 85 году жизни.
Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, где начал заниматься музыкой и обрел известность среди русскоязычных эмигрантов.
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