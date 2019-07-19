Новый судья "Танцев со звездами" Франциско Гомес рассказал о своем фаворите в прошлом сезоне
Новый судья "Танцев со звездами", всемирно известный хореограф Франциско Гомес рассказал, кто из участников прошлых сезонов запомнился ему больше всего.
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В интервью "1+1" он рассказал, что больше всего обратил внимание на участника второго сезона шоу Иракли Макацарию.
"Там был один мужчина с очень интересным именем – Иракли Макацария. Его танцы мне больше всего запомнились", - отметил Франциско.
Также хореограф рассказал о своих отношениях с другими членами жюри.
"С Владом Ямой я знаком много лет, еще со времен работы на одном танцевальном проекте. А относительно Екатерины Кухар – знаю только, что она прима-балерина. Просто мы еще не встречались. Скоро познакомимся", - рассказал Гомес.
Премьера третьего сезона "Танцев со звездами" состоится 25 августа.