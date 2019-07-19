Новый судья "Танцев со звездами" Франциско Гомес рассказал о своем фаворите в прошлом сезоне

Больше всего Гомес обратил внимание на участника второго сезона шоу Иракли Макацарию.

Новый судья "Танцев со звездами", всемирно известный хореограф Франциско Гомес рассказал, кто из участников прошлых сезонов запомнился ему больше всего.

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В интервью "1+1" он рассказал, что больше всего обратил внимание на участника второго сезона шоу Иракли Макацарию.

"Там был один мужчина с очень интересным именем – Иракли Макацария. Его танцы мне больше всего запомнились", - отметил Франциско.

Также хореограф рассказал о своих отношениях с другими членами жюри.

"С Владом Ямой я знаком много лет, еще со времен работы на одном танцевальном проекте. А относительно Екатерины Кухар – знаю только, что она прима-балерина. Просто мы еще не встречались. Скоро познакомимся", - рассказал Гомес.

Премьера третьего сезона "Танцев со звездами" состоится 25 августа.