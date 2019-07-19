Легендарная актриса Катрин Денев прибыла в Украину (видео)

Актриса посетит Одесский кинофестиваль.

Легендарная французская актриса Катрин Денев прибыла в Украину. Артистка стала звездной гостьей Одесского международного кинофестиваля.

Читайте такжеОдесский международный кинофестиваль посетит известный британский режиссер

Как говорится в сюжете ТСН, звезда "Шербурских зонтиков" вышла из здания аэропорта в зеленой рубашке и коричневом шарфике и постоянно то одевала, то снимала темные очки.

Стоит отметить, что на фестивале также будут представлены зрителям мини-ретроспективы трех самых знаковых фильмов с участием Катрин Денев.

Также 75-летняя актриса проведет на мероприятии мастер-класс от легенды французского кино.

Как сообщалось, в Одессе 12 июля стартовал 10-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлится до 20 июля включительно. Среди специальных гостей юбилейного мероприятия — американская актриса Роуз Макгавен, звезда фильма "Зачарованные" ("Все женщины ведьмы").