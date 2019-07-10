Лобода похвасталась стройными ногами на прогулке с дочерью (фото)

На опубликованных в Instagram снимках артистка бегает в удлиненной кофте без штанов.

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и активно выступает в России, порадовала поклонников новыми семейными фото.

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На опубликованных в Instagram снимках артистка бегает в удлиненной кофте без штанов, играя со старшей дочкой Евой.

"Такие домашние", "Счастливые такие! Душа радуется, когда смотрю на этих малышек!", "Очень люблю такие домашние фото! Прекрасные", "Какие солнечные", "Очень классные фото", - пишут поклонники певицы в комментариях.

При этом некоторые комментаторы, вспоминают скандал в который попала певица.

"А это фото ты тоже украла", "А это действительно ты на фото? Слышал ты иногда любишь воровать чужие снимки", "Теперь она всегда будет воровкой", - пишут под фото англоязычные пользователи соцсети.

Как сообщал УНИАН, Лобода украла обнаженное фото известной блогерши, выдав ее за себя. Сейчас это фото удалено из-за нарушения авторских прав.

При этом сама певица у себя в Сториз сообщила, что не воровала фото.

"Дорогая, я не говорила, что на фото я", - ответила Лобода на претензии со стороны блогерши.