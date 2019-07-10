Ушла из жизни звезда «Людей в черном» – актер Рип Торн

За плечами у Торна около 70 лет карьеры в кино, он выигрывал «Эмми» и был номинирован на «Оскар».

Американский актер Рип Торн, известный массовому зрителю по роли в популярной фантастической франшизе «Люди в черном», умер в возрасте 88 лет.

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Как сообщает BBC, представитель актера не назвал причину смерти.

За плечами у Рипа Торна около 70 лет карьеры в кино. Его дебют на экранах состоялся в 1956 году, с того времени он снялся в 180 фильмах. Так, в первых двух частях «Людей в черном» актер исполнил роль Зеда. На западе он также известен по работе в ситкоме The Larry Sanders Show. За роль в сериале он был удостоен награды Эмми в 1996 году.

В 1983 году Торна номинировали на «Оскар» за роль в драме «Кросс Крик», в номинации «лучшая мужская роль второго плана».

Актер Уилл Смит отдал Торну дань уважения, запостив в Instagram кадр из «Людей в черном». На нем персонажи Смита и Торна стоят вместе.

Ранее сообщалось, что актер Камерон Бойс, известный по франшизе Disney Channel «Наследники» и сериалу «Джесси», умер в возрасте 20 лет.