Звезда Disney Камерон Бойс ушел из жизни в возрасте 20 лет
14:06, 07 июля 2019Звезды
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Роли в сериале «Джесси» и фильмах серии «Наследники» сделали актера кумиром молодежи.
Американский актер Кэмпрон Бойс умер молодым / Instagram, thecameronboyce
Актер Камерон Бойс, известный по франшизе Disney Channel «Наследники» и сериалу «Джесси», умер в возрасте 20 лет.
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Как сообщает ABC News, смерть молодого человека подтвердили члены его семьи. Причина смерти связана с продолжительной болезнью актера.
Представитель семьи актера рассказал, что Бойс умер во сне, из-за приступа, связанного с его состоянием здоровья.
Камерон Бойс снимался в таких фильмах как «Зеркала» «На крючке» и «Одноклассники».
Роли в проектах Disney Channel – сериале «Джесси» и фильмах серии «Наследники», сделали актера кумиром молодежи. На его страницу в Instagram подписаны 9 миллионов пользователей.
Ранее сообщалось, что в США умер актер Макс Райт, который сыграл главную роль в популярном сериале 90-х «Альф».
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