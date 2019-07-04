Букингемский дворец официально объявил о дате крестин первенца Гарри и Меган
Церемонию крестин первенца королевской четы принца Гарри и Меган, подробности которых время от времени появлялись в СМИ, официально подтвердил Букингемский дворец.
Об этом пишет ТСН.uа.
Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото своего сына
Как и отмечалось ранее, нарушая королевские традиции, крещение маленького Арчи все же состоится за закрытыми дверями в частном порядке. А также в официальном заявлении говорится, что герцоги Сассекские решили не обнародовать длинный список крестных родителей наследника, оставив его засекреченным.
"Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор будет крещен архиепископом Кентерберийским в часовне на территории Виндзорского замка 6 июля. Герцог и герцогиня пожелали не разглашать имена крестных", - говорится в сообщении.
Однако ранее в британских СМИ называли имена предполагаемых крестных, среди которых значится известная теннисистка и давняя подруга Меган Серена Уильямс.
Поскольку Арчи не носит титул Его Королевского Высочества, церемония будет происходить за закрытыми дверями в частном порядке. Однако снимки с важного события в жизни двухмесячного малыша все же появятся в соцсетях.
"Герцог и герцогиня Сассекские с нетерпением ждут возможности показать фотографии своего сына, которые в этот день сделает фотограф Крис Аллертон", - говорилось в сообщении Букингемского дворца.
Интересно, что именно 6 июля сыну принца Гарри и Меган исполнится 2 месяца.
Напомним, ранее сообщалось, что на церемонию будут приглашены только 25 гостей, однако Ее Высочества королевы Елизаветы II там не будет.