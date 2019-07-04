Букингемский дворец официально объявил о дате крестин первенца Гарри и Меган

Закрытая церемония состоится 6 июля.

Церемонию крестин первенца королевской четы принца Гарри и Меган, подробности которых время от времени появлялись в СМИ, официально подтвердил Букингемский дворец.

Об этом пишет ТСН.uа.

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Как и отмечалось ранее, нарушая королевские традиции, крещение маленького Арчи все же состоится за закрытыми дверями в частном порядке. А также в официальном заявлении говорится, что герцоги Сассекские решили не обнародовать длинный список крестных родителей наследника, оставив его засекреченным.

"Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор будет крещен архиепископом Кентерберийским в часовне на территории Виндзорского замка 6 июля. Герцог и герцогиня пожелали не разглашать имена крестных", - говорится в сообщении.

Однако ранее в британских СМИ называли имена предполагаемых крестных, среди которых значится известная теннисистка и давняя подруга Меган Серена Уильямс.

Поскольку Арчи не носит титул Его Королевского Высочества, церемония будет происходить за закрытыми дверями в частном порядке. Однако снимки с важного события в жизни двухмесячного малыша все же появятся в соцсетях.

"Герцог и герцогиня Сассекские с нетерпением ждут возможности показать фотографии своего сына, которые в этот день сделает фотограф Крис Аллертон", - говорилось в сообщении Букингемского дворца.

Интересно, что именно 6 июля сыну принца Гарри и Меган исполнится 2 месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что на церемонию будут приглашены только 25 гостей, однако Ее Высочества королевы Елизаветы II там не будет.