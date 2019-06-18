Королева Елизавета II не посетит крестины первенца Гарри и Меган - СМИ

В Сети появились первые подробности церемонии.

Королевская чета принца Гарри и Меган, которые впервые стали родителями 6 мая, готовятся к церемонии крестин сына Арчи.

Так, пока официальной информации о дате крестин нет, в британском таблоиде Daily Express появились первые подробности таинства, пишет ТСН.uа.

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри ко Дню отца показали новое фото своего сына

Так стало известно, что крестины маленького Арчи назначены на июль. Интересно, что выбранную дату такую, в которую не сможет присутствовать на церемонии Ее Величество, за ранее назначенные на этот день обязательства. Однако, на крестинах принца Луи - младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма - Елизаветы II также не было.

Местом церемонии, которую проведут архиепископ Кентерберийский Джастин Велби и преподобный Дэвид Коннер, герцоги Сассекские избрали часовню святого Георгия, ту в которой 19 мая прошлого года Гарри и Меган обменялись обетами.

Также сообщается, что Арчи будет одет в традиционную для членов королевской семьи крестильную рубашку - копию наряда из атласа и кружева, которое 1841 году изготовили для старшей дочери королевы Виктории и принца Альберта Виктории.

Крестить ребенка традиционно будут в позолоченной серебряной купели в воде из реки Иордан.

А вот что касательно имен крестных родителей, то они пока неизвестны.

Напомним, недавно стало известно, что у первенца Гарир и Меган появилась новая няня, вместо той, которая уволилась через две недели от начала работы.