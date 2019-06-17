"Ужас!": Светлана Лобода прогадала с выбором платья (фото)

В таком же наряде артистка появилась на вручении премии "Муз-ТВ".

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала новое фото, очевидно, сделанное на российской музыкальной премии "Муз-ТВ".

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в серебристом блестящем мини-платье с объемными рукавами. Волосы поп-звезды распущены, кадр вышел очень эффектным, но не всем пришелся по вкусу.

"Крутейшая", "Руки-базуки", "Красивая только Лобода, а рукава на платье лишние", "А что с рукавами случилось?", "Офигенная", "Лобода хороша, а платье - карикатура", "Ужасное, если можно назвать платье", "Ужас!", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитными формами, позируя для фото в нижнем белье.