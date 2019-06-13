Потап встретился со своими детьми на работе (фото)

Украинский продюсер и рэпер Потап показал своих детей Андрея и Наталью.

Украинский продюсер и рэпер Потап встретился со своими детьми в офисе. Он разместил в Instagram снимки с десятилетним сыном Андреем и 21-летней дочерью бывшей жены Ирины Горовой, Натальей, которую воспитывал как родную.

"Встретил на работе", - написал он и отметил их страницы. Сын рэпера Потапа Андрей - его ребенок от экс-супруги, продюсера Ирины Горовой. Потап и Горовая сообщили о разводе в конце 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Настя и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе, куда съехались представители украинского шоу-бизнеса.