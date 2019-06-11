Экс-"виагра" явила публике свою огромную грудь (фото)
05:56, 11 июня 2019Звезды
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Исполнительница похвасталась пышной грудью на новых кадрах.
Седокова вновь поразила сеть своей грудью / instagram.com/annasedokova
Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила сеть пикантными кадрами.
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В первом кадре, опубликованном в Instagram, певица позирует в откровенном черно-белом платье-"русалке" с оригинальным вырезом в области груди. Такой наряд выгодно подчеркнул огромную грудь Седоковой.
instagram.com/stories/annasedokova
На втором снимке артистка предстает в белом обтягивающем платье с V-образным вырезом в зоне декольте.
instagram.com/stories/annasedokova
Ранее сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь поразила сеть своими сочными формами, сфотографировавшись голой в ванной.
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