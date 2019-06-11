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Экс-"виагра" явила публике свою огромную грудь (фото)

05:56, 11 июня 2019
Звезды
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Седокова вновь поразила сеть своей грудью / instagram.com/annasedokova

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В первом кадре, опубликованном в Instagram, певица позирует в откровенном черно-белом платье-"русалке" с оригинальным вырезом в области груди.  Такой наряд выгодно подчеркнул огромную грудь Седоковой. 

instagram.com/stories/annasedokova

На втором снимке артистка предстает в белом обтягивающем платье с V-образным вырезом в зоне декольте.

instagram.com/stories/annasedokova

Ранее сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь поразила сеть своими сочными формами, сфотографировавшись голой в ванной

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Теги: #фото#Анна Седокова